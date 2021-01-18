台中「5寶爸」27歲江姓男子，辭去洗車廠兼差工作之後，自爆9年沒有駕照，到現在還是無照駕駛，而積欠43張罰單罰款達26.3萬，就算可以分期也繳不起。外界質疑家族當真無人可以提供經濟支援嗎？5寶爸回應，4位家人各有生活難處，實在幫不上忙。

5寶爸因為無照駕駛，前後積欠交通違規罰單43張，總金額達26.3萬元。台中監理所表示，只要有裁決所辦理分期繳款的紀錄就能報考駕照，但裁決所指出，罰款最多可分18期，算一算，26萬多的欠款一個月得付掉約1萬5千元，幾乎等於5寶爸一個月薪水。短期內就算分期，也很難繳到最低門檻，重新去考領駕照。

也因為罰單尚未繳清，5寶爸根本無法從事領月薪的工作，只要有薪資收入，就會被政府強制扣繳。以目前防水工程日薪工資1400元，有上工才有錢領。若按照一個月工作日20日計算，可領28000元，扣除預支借薪10000元，剩下18000元，折合每日賺900元。微薄的收入要應付房租、支撐一家7口生活費，十分吃緊。

據《三立新聞網》報導，關於外界質疑，5寶爸的其他家族成員為何都沒對他們一家子伸出援手，幫忙解決經濟難題？5寶爸則是透露，父親去年過世，母親因為毒品案入獄，月底才會假釋，大哥目前失業沒有收入，二哥則是單親爸爸需要養小孩，家族成員經濟情況都很艱難，無法幫上忙。但他也樂觀的說，母親即將假釋出獄，未來可能可以幫忙帶小孩，而老婆也預計到檳榔攤上大夜班，增加收入幫忙減輕負擔。

(中時新聞網)