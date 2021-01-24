2012年女星Makiyo鬧出醉毆小黃運將事件，震驚全台，事後查出同行的除了Makiyo的日籍男性友人，還有閨密丫子、湘瑩，3名好姊妹事業受到重創，湘瑩沉寂了4年才嘗試重返演藝圈，但仍相當不順利，而她本與紀寶如兒子余彥峰穩定交往，但4年前這段情也消逝，她空窗至今，最近上節目吐露感情觀，湘瑩自我分析嫁不出去的原因，竟說：「害怕婚姻」，聽了背後原因讓人感到很心酸。

湘瑩捲入Makiyo醉毆小黃運將事件，但她事發當下其實並未出手，反倒勸施暴，而事情曝光後，湘瑩堪稱一行人中最具悔意、最誠心道歉的一個，也是唯一一個不斷用各種方式聯繫關心受傷司機的人，但即便如此，湘瑩的演藝路甚至整個人生仍是跌到谷底，神隱反省了4年的她，一度嘗試改名「王書喬」重新出發，但仍難挽救演藝事業，讓她悲嘆「標籤」難以消去。

所幸她事業之外，感情部分一度有大收穫，轉型演員再出發的湘瑩，與紀寶如兒子余彥峰穩定交往，雖然男方比她小，但湘瑩曾說是她自己對結婚較沒感覺，最終4年情斷，近來湘瑩作客《新聞挖挖哇》，談論自己的婚姻觀，吐露自小爸媽離異，爸爸愛喝酒、做事又不負責，媽媽則是什麼事都自己扛起，父母爭吵到讓她害怕，「髒話罵來罵去，媽媽會離家出走」，她因此一直擔心會步上母親後塵。

沒想到交往後，湘瑩竟發現自己複製了媽媽的模式，交往到後來她越來越強勢，讓男方也感受到壓力，最後戀情破局，而過去男友不習慣她當藝人，還會抱怨她「出外景給人家抱」，但湘瑩對於工作上需要的親密行為如吻戲、床戲，是不會拒絕的，希望男方成熟一點看待，也多為她著想，因此自覺可能因為這些摩擦，加上婚姻觀，讓她至今38歲都嫁不出去。

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(中時新聞網)