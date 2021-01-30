愛心圍爐因疫情取消 議員張秉鈞改發組合年菜助弱勢過寒冬。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

農曆春節將至，家家戶戶忙著辦年貨，但新冠肺炎疫情仍然嚴峻，民眾人人自危，基隆市議員張秉鈞29日指出，為避免市民朋友群聚徒增風險，原訂於2月7日在北都大飯店舉行「第二屆寒冬送溫暖圍爐過好年」與基隆市低收入戶家庭吃團圓飯的活動，只好忍痛取消圍爐圓桌共餐的形式，改成發放250份年菜，繼續幫助弱勢家庭溫暖度過寒冬。

張秉鈞指出，隨著國內疫情逐漸升溫，中央強烈建議停辦或延期舉行任何大型聚會活動，對此，第二屆的寒冬送溫暖圍爐過好年活動，為避免市民朋友群聚暴露在風險下，只好取消現場圍爐，但他強調，對低收家庭的協助絕不能取消，因此會改為親自發放250份年菜的形式，在防疫的同時，仍會繼續送上無微不至的關懷。

張秉鈞表示，今年的年菜是由社團法人中華民國薄荷關懷協會（食物銀行）來集資主辦提供，這份愛心滿滿年菜發送菜單，包括芋香臘味蒸米糕、蒜酥豚肋排及双棗蓮子燉烏雞湯等美食，有需要愛心年菜的民眾，即日起已開始受理申請，申請資格，需提供基隆市政府所核發的「低收入戶」資格證明，且組合年菜將於2月7日下午2點至4點之間，統一在北都大飯店一樓廣場發放。

有市民透露，自己是在基隆在地臉書社團中，開始認識市議員張秉鈞，第一印象是在他疲於奔命地為毛小孩發聲，並替各行各業提供五花八門的服務，不管是低收入戶、馬路問題、停水、電力，他都會跑在最前線，隨時在寒風中，傳遞著滿滿的溫暖。

張秉鈞指出，年節期間不管去哪裏，建議都要配戴好口罩、勤洗手，才可以杜絕病菌，保護全家的健康、幸福，祝福全民新春佳節愉快，他提醒民眾，將依照預先登記的名單來做發放，千萬不要著急。

(中時 )