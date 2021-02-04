Home＋中嘉家和董事長陳煥鵬及新視波、家和及數位天空總經理李寶慧3日、4日分別帶領著同仁的愛心前往華山中和1站、中和2站、板橋站及樹林站進行捐贈。（新視波提供）

Home＋中嘉家和董事長陳煥鵬及新視波、家和及數位天空總經理李寶慧3日、4日分別帶領著同仁的愛心前往華山中和1站、中和2站、板橋站及樹林站進行捐贈。（新視波提供）

Home＋中嘉新視波、家和有線電視及數位天空，長期關心在地弱勢族群，關懷對象包含了獨居長者、臨困家庭的學童、低收入戶家庭等，企業愛心回饋的作為受到同仁們的認同肯定，農曆年前得知華山基金會在募集送給獨居長輩的年菜，便由同仁主動發起認捐年菜活動，獲得同仁熱烈響應，共募集65份年菜，要送給經營區內的華山基金會愛心天使站，希望帶給獨居長輩們一個充滿溫暖喜悦的農曆新年。

Home＋中嘉家和董事長陳煥鵬及新視波、家和及數位天空總經理李寶慧3日、4日分別帶領著同仁的愛心前往華山中和1站、中和2站、板橋站及樹林站進行捐贈，除了年菜外，再由公司提供一批愛心物資，有衛生紙、洗衣粉等日用品及麵條、罐頭等食品，透過華山基金會愛心天使站，分送到每一位需要的獨居長輩家中。

陳煥鵬表示，公司長期以來關心及投入弱勢族群、低收入戶及偏鄉捐助，幫助社會上易被忽視的族群，近年來已多次參與新北市愛心大平台資助計畫及捐贈各項愛心物資給地方社福團體。本次與華山基金會合作，在歲末年終一同關心獨居長輩，讓長輩們安心過好年。家和員工說，經常看到公司在做地方公益捐贈的新聞報導，像是新北市好日子愛心大平台的捐贈，或是到育幼院去送物資，很高興這次有機會可以親自參與年菜的認捐，對社會付出一些心意，雖然只是一份700元的年菜，但長輩們等到的卻是社會的愛與關懷，非常的有意義。

華山基金會中和愛心天使站廖雅雯站長表示，今年因疫情關係年菜募集不易，非常感謝新視波、家和有線電視及數位天空長期對華山基金會的愛心物資捐贈，一起關心照顧獨居的長輩，春節將至也邀請社會上善心人士一起加入「愛老人愛團圓」行列，共同幫助失能、失依、失智的長輩，詳情請洽華山基金會各地愛心天使站或電洽華山總會2836-3919。

(中時 )