衛福部立桃園醫院7天內累積5名醫、護確診，中央流行疫情指揮中心如臨大敵，派員進駐開設「前進指揮所」，就怕院內感染一發不可收拾。昨晚卻傳出，新增個案案863護理師的家人，有兩人疑似染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，若有新增確診者，一律今日公布。

臨時成立的「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，針對桃園醫院祭出多項管制措施，包括確診者曾活動的病房關閉、清空相關樓層、住院病人改一人一室、患者只出不進、取消探病。

根據指揮中心說法，新增個案與首批染疫醫護（案838、839、852）無接觸，是被曾與案838接觸的案856醫師傳染，研判院內已出現第二波疫情。

莊人祥表示，與案863同住的5名家人無症狀已採檢；昨天晚間卻傳出有兩人疑似染疫。莊強調，確診者不會隱瞞，若有個案會在今天公布。

案863於1月12日曾接受採檢，當時為陰性，14、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，17日再次採檢並確診。

專家擔心，匡列者目前都在潛伏期內，就算一採為陰性，也沒有樂觀以對的條件。根據先前計算，至少要等到1月28日沒有新的個案，危機才算解除。

(中時新聞網)