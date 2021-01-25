新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲25日向中央喊話，中央和地方要商量一下，每天放進國內的人數要多少，因為現在還不曉得桃園會增加多少需居家隔離的人，如果量太大，對防疫前線會造成很大壓力。

柯文哲今天下午前往南港高工為節能技術教學中心揭牌，面對疫情升溫，他指出，北市前陣子居家檢疫約8500人，大概沒問題，馬上要過年了，海外國人返台增加，今天居檢人數已達9688名，未來幾天還有更多人。

柯文哲表示，現在擔心的是因為桃園醫院一下子居檢5000人，今天下午1時前還沒接到中央提供名單，不確定北市要居家隔離的人數是多少，現在有個問題，若居檢8500人是相當安全、游刃有餘，若一直往上增加，就會對防疫能量造成壓力。

他向中央喊話，中央和地方要商量一下每天放進國內的人數要多少，因為現在還有個不確定的因素，不曉得桃園會增加多少需要居家隔離的人。

柯文哲強調，防疫不是只有醫院，包括很多老人共餐、區民活動中心是否停止，要全面處理，現在策略依中央疫情指揮中心發布的情況，決定北市要啟動的防疫程度，若北市出現不明感染案例，會啟動第一階段SOP，現在就循中央疫情情報做決定。

面對中央匡列桃醫5000人會否太慢？柯文哲認為，現在不是責怪或吵架的時候，先把需要居家隔離的人圈出來，這些人先不要動，防止再繼續感染。

此外，柯文哲說，上周去視察北市聯醫和平醫院和內湖三總，已參照桃醫進行分艙分流專責，後備還有薪水補償，確保整個防疫戰線是安全的。

(中時 )