嘉義市政府公告證實為不實訊息。（警方提供／張毓翎嘉義傳真）

台塑嘉義縣新港廠上周傳出一位丹麥籍技師染疫，嘉義縣朴子警分局日前於網路巡邏發現，於LINE社群「嘉義綠豆大小事」，發現一名暱稱「馬克」的男子，未經查證逕自公開散播丹麥技師假足跡，引起網友恐慌，經嘉義市政府公告證實為不實訊息，為迅速闢謠，警方即組成專案小組，追查散布訊息男子到案，訊後移送法辦。

警方表示，防疫視同作戰，不實訊息將衍生公眾恐慌，經迅速循線通知嫌疑人到案說明，「馬克」稱是透過通訊軟體收到不知名網友傳送的圖片，坦承未經查證，即任意散播疫情之謠言或不實訊息。

警方指出，內容提及該案確診技師足跡遍布嘉義觀光地區並非屬實，恐造成民眾恐慌，觸犯傳染病防治法第63條及制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定之虞，全案訊後函送嘉義地檢署偵辦。

朴子警分局分局長蔡進明呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，並應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證是否屬實，亦可加入疾管署官方LINE「疾管家」（@taiwancdc）獲得防疫資訊。

(中時 )