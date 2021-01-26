瑞典家俱零售商宜家(IKEA)表示，由於暫時性的關店，到八月底的一年，宜家將進一步減少碳排放，並降低了11%的「氣候足跡」。氣候足跡為比碳足跡更廣泛的環保測量方式。

宜家周一指出，從原料生產到顧客使用和處置的整個價值鏈中，宜家在2020財年的二氧化碳排放減少到2120萬噸。

執行長Abrahamsson表示，從2019財年開始的減少趨勢，延續到2020財年，並將延續到2021財年。如果看二氧化碳排放量除以銷售，相信該數據在本財年會有更正面的發展。

宜家永續發展部門主管指出，除了新冠疫情導致暫時關閉門市，抑制了碳排，另一方面能源消耗更有效率的照明和電器，以及在生產過程和運輸上使用更多再生能源，也貢獻了減碳目標。

宜家在2019年首度出現碳排的減少，目標希望在2030年能成為氣候正向，即減少比在價值鏈產生的溫室氣體更多。

宜家在2020財年表示，其產品使用的木材，有超過98%是來自於其負責管理的森林，或是來自於回收。到2030年，目標至少三分之一木材被回收，要高於去年的12%。

(時報資訊)