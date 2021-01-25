紐西蘭昨天通報境內可能出現數月以來第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）社區感染案例後，今天證實個案確診，且感染源可能是她防疫旅館同層樓的另一名返國旅客。

澳洲廣播公司（ABC）和路透社報導，負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）在記者會中說，病例是一名56歲女性，上月30日從歐洲返回國門，在奧克蘭（Auckland）防疫旅館隔離14天，兩次採檢均呈陰性才於本月13日返家。

個案後來出現症狀，採檢後證實染疫。

希普金斯說，這名患者感染的是南非變種病毒。

紐西蘭目前未有其他的社區感染病例通報；當局說，新確診病例的感染源，可能是隔離中心內另一名從海外返國的民眾。

紐西蘭是已開發國家中防疫做得最好的國家之一。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤網站數據，當地累計確診2283例，病故總數25。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100125

(中央社)