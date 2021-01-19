一句英語會話竟意外暴露台灣人身分。近日有臉書粉專分享一張對話，只見一方先是以「Nice to meet you」問候，對方馬上以「I'm fine.Thank you and you.」馬上被識破根本就是台灣人，引起不少網友討論，也有專業的網友曝道地的英語會話。

臉書粉專《渡邊直美》時常會分享有趣的圖片，昨（18）日分享一張英語對話，只見A先是禮貌性地打招呼後，見B有回應，A便接著以「Nice to meet you」問候，B也以「I'm fine,thank you and you」回答，A看完當場傻眼，便用懷疑的口吻，以中文寫下「你是台灣人？」而B也驚訝表示「這樣也知道？」

臉書《渡邊直美》分享一段英語對話，讓不少網友看了秒懂且笑翻。（圖／翻攝自渡邊直美臉書粉專）

貼文曝光後，吸引上千網友按讚、分享，不少人看了這段對話都秒懂，笑翻表示國中的英語課本第一課就是這樣教的，況且大家都教一樣的內容，況且外國人真的不會這樣說，只有台灣人會，「超級教科書的對話」、「確認過眼神，是台灣人無誤」、「英語對話起手式」、「用英文確認是台灣人」。

留言處也有網友解析，一般來說若是問以「Nice to meet you」問候，不太會以「I'm fine.Thank you.」回應，只要以「You too」回應即可。

(中時新聞網)