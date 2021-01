一句英語會話竟意外暴露台灣人身分。近日有臉書粉專分享一張對話,只見一方先是以「Nice to meet you」問候,對方馬上以「I'm fine.Thank you and you.」馬上被識破根本就是台灣人,引起不少網友討論,也有專業的網友曝道地的英語會話。

臉書粉專《渡邊直美》時常會分享有趣的圖片,昨(18)日分享一張英語對話,只見A先是禮貌性地打招呼後,見B有回應,A便接著以「Nice to meet you」問候,B也以「I'm fine,thank you and you」回答,A看完當場傻眼,便用懷疑的口吻,以中文寫下「你是台灣人?」而B也驚訝表示「這樣也知道?」

臉書《渡邊直美》分享一段英語對話,讓不少網友看了秒懂且笑翻。(圖/翻攝自渡邊直美臉書粉專)

貼文曝光後,吸引上千網友按讚、分享,不少人看了這段對話都秒懂,笑翻表示國中的英語課本第一課就是這樣教的,況且大家都教一樣的內容,況且外國人真的不會這樣說,只有台灣人會,「超級教科書的對話」、「確認過眼神,是台灣人無誤」、「英語對話起手式」、「用英文確認是台灣人」。

留言處也有網友解析,一般來說若是問以「Nice to meet you」問候,不太會以「I'm fine.Thank you.」回應,只要以「You too」回應即可。

