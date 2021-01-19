彰化大員林地區捐血人數逐年成長，但員林地區沒有捐血中心，僅靠民間團體找來捐血車，不過每年仍有1萬2000袋血入庫，台中捐血中心去年11月在員林火車站大廳內設置「員林捐血室」2個月試營運每月都採集超過1600袋血液，成果豐碩，19日在員林市長游振雄、員林火車站長林憲堂、台中捐血中心主任林冠州等人見證下，舉行剪綵。

「員林捐血室」擁有6張捐血椅，寬敞舒適明亮的空間，與捐血車有極大的差別，員林捐血室也是中部第一設立在火車站的捐血室，每天上午10點到晚間6點，都有駐點護理師在現場為民眾服務，來自田中的陳先生就說，他平常都要跟著捐血車到處跑，現在有捐血室，方便很多。

新設的捐血中心擁有新穎的設備，民眾可以自行使用平板電腦，查詢捐血相關資料。（吳建輝攝）

陳先生就說，他平常都要跟著捐血車到處跑，現在有捐血室，方便很多。（吳建輝攝）

員林市長游振雄說，原有民間團體希望找地蓋捐血中心，但遲遲未果，捐血中心也前後拜訪公所好幾次，最終找到員林火車站，在站長的協調下，挪出空間來使用；員林火車站長林憲堂說，原本衷心希望在高架橋下搭設貨櫃，但擔心護理人員風吹雨淋，後來協調萊爾富櫃位，才順利讓捐血室進駐。

台中捐血中心主任林冠州表示，由於彰化僅有北彰的彰化市有捐血中心，南彰化一直都沒有，由於員林地區捐血活動盛行，捐血募集量龐大，在員林尋覓超過5年時間，大大小小位置看了不下10間，不是停車位不好找就是位置太小，感謝市長、站長等團體協助，順利成立員林捐血室。

林冠州說，捐血中心設置在人來人往的火車站，希望搭乘車南來北往的旅客，也會停下來挽袖捐血，目前全台血液庫存量剩下大約４天，每年農曆年前都是比較容易缺血的時候，希望大家能踴躍捐血，讓血量達到7至10天的安全庫存量。

(中時 )