迎接牛年來臨，全聯福利中心新春福袋頭獎首次讓消費者自己投票決定，到底是要「Porsche Cayenne」保時捷休旅車還是「Tesla Model X」電動車呢？投票活動自開跑後，雙方戰況呈現膠著，各有死忠支持者，許多網友都敲碗希望能一次擁有2台夢幻車款。為滿足民眾在大年初一想試手氣博個好彩頭期望，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」，不管是「Porsche Cayenne」還是「Tesla Model X」，通通都讓消費者抽起來，預計再度創下零售通路的福袋大獎紀錄！

全聯指出，繼2020年福袋頭獎祭出市價388萬的「MASERATI」後，為滿足消費者期待，今年牛年福袋絕對是CP值超高的夢幻福袋，其中頭獎就首次祭出雙頭獎，包含市值354萬元的「Porsche Cayenne」以及市值333萬元「Tesla Model X」，消費者都有機會獲得；另今年還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車（市值74,980元/部），加上餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，對比2020年總獎項數多了一成，總市值更多了2倍多，再次創下全聯福袋獎項數、總價值雙重史上新高紀錄！

全聯福袋今年共推出兩種，分別是「萬國通路福箱」與「福利熊生肖福袋」。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。其中，「福利熊生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國通路福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（沙漠金/水星銀各1萬台），堪稱零售通路CP值超高福箱。每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止。

今年不管是「福利熊生肖福袋」還是「萬國通路福箱」，皆內含超過10樣食品、用品及文創品等，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔喀什米爾大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等聚寶好物，光內容物總價值就超過900元。

全聯指出，為回饋消費者，今年總共推出12萬個福袋，不論是「福利熊生肖福袋」或「萬國通路福箱」，都有機會抽到「Porsche Cayenne」與「Tesla Model X」夢幻頭獎，以及22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，還有198名的特別獎項，不僅獎項更豐富，福袋內容也更超值，尤其「新春大禮包」聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，最高現省超過1萬元，其中包含多家遊樂園門票好康，如宜蘭傳藝園區門票免費兌換（價值約150元）、麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券（價值350元）等，讓無法出國的民眾在過年期間也能在台灣好好走春。

(中時新聞網)