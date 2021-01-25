2020年11、12月期統一發票已在1月25日開獎，1千萬元特別獎中獎號碼為「77815838」，200萬元特獎中獎號碼為「39993297」、20萬元頭獎為「59028801」、「02813820」、「06896234」。

在二到六獎方面，二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4千元）與頭獎末5碼相同；五獎（1千元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。另外2020年11、12月期也增開六獎2組「011」、「427」。

財政部也提醒，2020年9、10月統一發票共開出開出10組1千萬元特別獎及16組200萬元特獎，但至今各有5張無人兌領，財政部提醒，1千萬元得主最晚要在3月5日前領獎，否則將與財神爺擦肩而過。

此外，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具索取的雲端發票，並在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用「統一發票兌獎」APP，於領獎期限內透過「我要領獎」之快速領獎功能兌獎，或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

在實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行以及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。

而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎，但考量安全性，晚上11時到隔日上午9時只能選擇兌換等值商品或儲值金，其他時間可兌領現金。

(工商 )