北部醫院爆發院內感染，雖然指揮中心指揮官陳時中昨天（18日）才鬆口是部立桃園醫院，但早就有熱心民眾紛紛送飲料、送食品給到部桃向醫護致敬。其中還有一名鹹酥雞老闆，不但自掏腰包送免費炸物，甚至護理師一通電話，老闆帶著小女兒親自送晚餐，小女兒還寫了一句《真的很感謝您》，讓部桃護理師感動說：「心都暖活了」。

這名佛心老闆正是，「陳記鹽酥雞-中園總店」的老闆，他在臉書上發文指出，北部醫院發生這樣的事，相信造成非常多醫護人員額外的心理壓力，以及承受部分社會大眾的異樣眼光，於是，他決定自掏腰包，免費請醫護人員吃炸物，時間從昨(15日)起一直到本月底，每週禮拜一二三中午，炸物送過去部桃；每週禮拜四五六21：30、22：30會到現場「開炸」，給夜班的醫護人員享用熱騰騰的炸物。

一名部桃護理師也在17日發文表示，「現在有些人聽到桃醫大家避之唯恐不及，但有一個老闆給了我們滿滿的幸福」，她說知道老闆會到部桃送愛心，去電詢問是否可以幫忙帶晚餐，她們自己付錢。老闆已經打烊人在外面，還立馬答應幫她們做晚餐，並且親自送到醫院。

這名護理師說：「當下樓拿晚餐時，老闆的女兒還特地寫了一句《真的很感謝您》，老闆在菜盤上面寫了《醫護人員加油》，在這麼寒冷的天氣裡讓我們大家的心都暖活了」。

(中時新聞網)