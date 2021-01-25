部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件已長達2周，累積15例確診個案，指揮中心擴大匡列人數至5000人，引起民眾人心惶惶，但不少中老年患者仍前往桃醫拿藥，有高齡患者指出，認為轉診手續太麻煩，也沒有接收到相關充足的資訊。

記者25日一早實際走訪桃醫，門診中心的患者微乎其微，前往院內的幾乎都是要拿藥的民眾，有位年約80歲的老翁直言「可以換其他醫院拿藥嗎？」他表示，其實一直以來都不知道可以轉診，雖然家裡就住在桃醫附近，但最近的疫情實在是太令人恐慌，若可轉診的話往後將會前去其他醫院拿藥。

他也說，疫情爆發後，就曾在家裡附近藥局拿藥，但是因藥物不充足，時常無法準時拿到藥物，因此才會恢復到桃醫拿藥，如今院內群聚感染延燒不斷，自己也不敢太常出入桃醫，不僅自己擔心、家人也更擔心，只能加強防疫措施。

另有名70歲的婦女亦前往桃醫拿藥，她表示，自己心臟病纏身，上個月才從桃醫出院，現在藥吃完了，身體抖得不行、講話也不停地喘，才逼不得已在非常時期回來醫院拿藥，事前也和醫護人員通電話，確認可以拿藥才返院，對於轉診的相關內容並不知情，坦言「太麻煩」，手續等相關作業對年長的民眾來說並不方便。

(中時 )