新冠肺炎延燒一年多，23日是最早傳出疫情的武漢封城周年，出身武漢的男星袁弘，當天就曬出一張1年前的封城公告，讓網友感嘆連連，更意外釣出護理師網友透露：「領導不讓發。」

袁弘在微博發文：「一年了。這一年，我們都經歷了太多。大家的幫助，鼓勵，我們都沒有忘記。疫情還在繼續，大家繼續努力吧。​​」同時附上一年前武漢疫情防控指揮部的封城通知，內容提及「2020年1月23日10時起，武漢城市公車、地點、渡輪、長途客運暫停營運，沒有特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉」。

袁弘有感而發PO文。（圖／翻攝自微博）

武漢1年前封城公告。（圖／翻攝自微博）

袁弘Po文後，不少網友第一時間沒注意到日期，驚嚇留言「我以為今年的呢，嚇一跳」、「嚇死我了」、「差點以為今年回不了家過年」，也有不少人跟著感慨「是做夢都會驚醒的76天」、「繼續努力，這一切都會慢慢好起來」、「一年了啊，希望今年一切都會好起來」。

另外，此篇貼文還引來一位擔任護理師的網友留言「我也是武漢的醫務人員，但是領導不讓發關於封城一周年的新聞。」並透露今年還是得待命，無法回老家過年，「因為衛生系統發了通知醫院，護士長特地打電話也通知了」，其他網友則回應「我們也不讓發關於封城這些個字眼的文章」、「原來是這樣，我說為什麽都沒有熱搜呢」。

護理師網友留言。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)