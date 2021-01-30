高手在民間！苗栗縣議員曾玟學在臉書分享「超狂水溝停車」的照片，只見轎車的四個輪胎完美貼合水溝兩側，只要稍有落差恐就會掉到水溝裡面去，引發網友熱議，後又貼出車主親自示範如何停上去的影片，讓許多人看了驚呼，還真的不是用堆高機，真的太厲害了。

苗栗縣議員曾玟學昨在臉書分享「超狂停車照」，只見一輛轎車安穩地停在水溝上，四輪完美的貼合兩側，其中最令人驚艷的是輪胎的寬度與水溝兩側的牆幾乎同寬，差一點可能就會掉下去，讓他忍不住讚嘆這個停車技術，並封其為「頭份之光」。

超狂照片引發網友討論，「這要我開，我還真的不敢開」、「每天經過都覺得很厲害」、「苗栗國的停車法果然跟我們不一樣。」另也有不少網友好奇車主究竟是怎麼把車停上水溝蓋的，其中很多人認為應該是用堆高機放上去的。

對此，曾玟學分享車主的示範影片，表示真的不是堆高機，而是車主神乎其技倒車上去的。從影片中可見，前方的水溝上面有加蓋鐵板，車子先開上鐵板，在慢慢倒車上去沒有鐵板的水溝，停車過程不超過20秒，足見車主技術驚人。

示範影片曝光後，引起網友熱議，「這是什麼特技」、「高手在民間」、「看得腳麻麻的、頭皮也麻」、「神乎其技」、「太厲害了，民間車手。」但也有不少人看完之後指出，其實怎麼出來才是關鍵，萬一前面的鐵板被停滿了呢？

(中時新聞網)