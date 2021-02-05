英國一名男子日前半夜醒來時，驚覺家中馬桶變噴泉，狂冒出白色泡泡。(圖翻攝自每日星報)

英國一名男子奧利華（Stephen Oliver），日前半夜起身時，驚覺家中馬桶狂噴泡泡，有如噴泉一般，家中頓時成了超巨型泡泡池，白色泡沫一路從浴室漫延到走廊上，嚇得他趕緊錄影，事後他也向房東告知此事，沒想到房東僅冷回，「麻煩自己清一下，要記得繳房租」。

根據《每日星報》報導，奧利華住在英國的曼徹斯特一處公寓，日前他在Instagram上分享一段影片，從中可以看到浴室的馬桶，不斷噴出白色泡泡，不但淹滿了浴室，泡泡還一路往走廊上流去，而這「白色噴泉」就這樣持續噴發了整整3個小時。

影片中可以看到場面相當混亂，而奧利華對於眼前的景象不敢置信，頻頻驚呼，「Oh my God！」還忍不住了罵了幾次髒話。而事後他廢了一番力氣才將房子清理完畢，奧利華表示他有和房東回報此事，不過房東只告知他要記得清理乾淨，並溫馨提醒「下周一要記得繳房租」，他只好自行通知工人來修理，感到相當無奈。

影片發出後，有網友表示他是奧利華的鄰居，當天早上他家也碰到了相同問題，不過幸運的是，泡泡冒出的程度沒有這麼嚴重。另外，有網友幽默回應，「好像在開趴」、「好適合加支蠟燭在配上一杯調酒」，不過還是有網友擔憂，「天啊，這要清多久」。

而奧利華事後也推測，馬桶會突然冒出大量泡泡，很有可能是和隔壁飯店在施工有關。而有趣的是，奧利華說，「雖然到現在還沒處理好，不過因為這件事，已經失聯15年的朋友突然聯絡我，我想是事件中有趣的一面」。

(中時新聞網)