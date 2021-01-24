藝人謝忻甩開和阿翔的不倫戀風波後積極復工，不時在社群網站分享日常，今（24日）就透露開工前發生意外插曲，一早被鎖在自己家門外，但網友重點卻全放在她穿著細肩帶禮服，有料上圍幾乎快彈出。

謝忻在IG表示，一早在自家樓下的交誼廳請化妝師完成梳化之後，上樓竟發現電子鎖故障而被反鎖在門外，由於時間快來不及了，謝忻只好身無分文先直奔活動現場，讓她相當無助。

而謝忻隨文就附上她一早完成梳化的照片，只見她紮起頭髮，穿著細肩帶紅色禮服，大開深V的低胸剪裁，使得半球幾乎都快掉岀見客，渾圓胸形一覽無遺，辣度破表。

謝忻穿細肩帶深V禮服，火辣破表。（圖／翻攝自IG）

貼文PO出後，好友范乙霏前來留言安慰：「還好衣服已經換好」，但謝忻也無奈回覆：「可是我的耳環還有高跟鞋都在家裡，害我只好穿靴子」，更多網友則是把重點放在謝忻的好身材，紛紛驚嘆「好辣」、「這身裝扮肯定很多人會伸出援手」、「太兇了」、「哇！真有料」、「美翻了」。

謝忻日前才曬運動照，穿著半截式運動背心搭緊身長褲，背對鏡頭露出背部肌肉線條，秀岀健身成果，沒想到另一張側身展現S曲線的照片，卻被眼尖粉絲抓包修圖修到後面箱子變形，謝忻竟也大方認了並回覆網友「看那麼仔細幹嘛啦！」讓網友不敢置信直呼「妳沒有封鎖我或刪除我留言欸」，另外被指身材「看起來有點肉」，謝忻也笑回「我好希望其實你近視很深」，展現高EQ。

(中時新聞網)