情侶交往，不少男生都認為幫女友出錢天經地義，但連繳學費都是應該的嗎？一名女網友抱怨，表示自己男友明明存款還夠，卻不斷推拖，不願幫自己繳學費，PO文公審男友，網友看到9個字後全都傻眼，痛罵女網友「被放生剛好而已」。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，自己學費繳不出來，因此求助男友，但男友說自己活存只剩217元，原PO一看男友帳戶質疑「明明就有49755元」，對此男友解釋活存只有217元，剩下的全都是基金。

女網友質疑男友存款還有近5萬，卻不願幫繳學費，男友解釋活存只有217元，剩下都是基金。(圖／爆怨2公社)

男友不斷解釋，更表示願意拿出下個月薪水幫繳學費，卻不被接受。(圖／爆怨2公社)

未料原PO下一秒發飆，痛罵男友「那你不會解掉基金嗎」，接著更酸「明明錢就夠還在裝」。男友耐心解釋，表示那些都是美金，要等美金回升再決定，接著詢問女友繳費期限，希望等下個月領薪水再幫忙繳，也質疑女友「妳那邊都沒錢了嗎」。

但原PO早已氣炸，甚至爆粗口飆罵：「不想幫我就說，藉口一堆」、「明明錢就夠，不要扯一堆」、「我這邊有沒有錢關你屁事」，最後更放狠話：「一句話要不要幫我？基金解一解還是怎樣，自己好好想」。

原PO放狠話「一句話要不要幫我？基金解一解還是怎樣，自己好好想」，讓網友全看傻。(圖／爆怨2公社)

原PO不滿說「到底是想騙誰？當我白癡？男生總是一堆藉口，我還寧願他直接拒絕我」。但文章PO出後風向一面倒，網友紛紛開砲：「現在小女生都這麼不要臉嗎」、「學費不夠就不要念啊，他欠妳的？」、「妳被放生活該啦」、「快分手吧，妳男友有夠可憐」、「什麼時候連學費都變成男友該出的」、「我如果是妳男友還寧願把5萬給乞丐，至少還會說謝謝」、「看到這文章火都上來了」、「妳的確是個白癡沒錯」、「難怪學姊要罵妳婊子」。

(中時新聞網)