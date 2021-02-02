一名女友控訴男友吃飯速度快，每次約會都催促她吃快一點，某次在火鍋店用餐，她堅持青菜、肉片分開放入鍋內，遭男友罵「問題也太多，又吃不死人」、「很矯情！」對方最後先離開，她事後發現錢包放對方身上，急忙打電話求助，男友竟說「我在玩傳說（手遊名稱）打排位賽，沒空」，讓她當下氣到哭出來，提出分手。

該女友在臉書「靠北星座」發文表示，她的男友每次約會吃飯，都會催促她吃快一點，對方大多吃10到15分鐘，就會開始唸她「你再吃這麼慢，下次我就不等了」。某次吃火鍋，男友將青菜、肉片全放進鍋內1次吃完，但她則堅持菜、肉分開入鍋，對方20分鐘內吃完後不悅地說，「你問題也太多，又吃不死人，肉片就全部丟下去就好了」、「你很矯情！我再給你3分鐘全部吃完！」

男友吃飯速度快，竟不等女友先離開餐廳，得知對方沒有錢還說「我在玩傳說（手遊名稱）打排位賽，沒空」。（圖／翻攝自臉書「靠北星座」）

該女友說，男友3分鐘後決定離開、先回民宿，但她之後發現錢包放在對方身上，急忙打電話，對方竟然回應「我在打傳說（手遊名稱）排位沒空，沒錢你就留在那邊刷碗」即掛電話，她當下則在店內大哭，最後是好心店員幫她付錢，還給她錢搭車，回去後對方完全不關心，一直在床上玩手遊；她之後死了心提出分手，對方事後不斷說會改進，她則不確定是否能再相信對方。

許多網友留言，「這種男生不分手留著過年嗎」、「可以分手了，然後考慮一下男店員」、「如果妳回頭原諒他，那妳就準備再受傷吧！看妳自己，如果要無腦，誰都救不了妳」、「他故意的，根本沒有多喜歡你，所以連時間都不想花在你身上，下一個更好」、「真的不能接受玩遊戲玩到忽略另一半的」。

(中時新聞網)