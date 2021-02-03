【現場直播】「雞排妹」淚訴翁立友性騷擾 本人親曝事件始末

雞排妹（鄭家純）日前在網上自曝主持尾牙遭廠商老闆、演出男歌手性騷擾，事件持續延燒引發各界關注，而雞排妹今（3日）出席戲劇活動時，她被媒體問到為何不提告、遭質疑炒新聞，雞排妹則說：「就算我告贏了、甚至我自殺了，不相信我的人，就不會相信我。」

雞排妹贊助《國際橋牌社》30萬元拍攝《和平歸來》SARS外傳，並加碼捐30組純愛杯義賣，《國際橋牌社》則在今下午則開記者會，力挺雞排妹表達反對性騷擾的立場，雞排妹感謝劇組的支持「能夠站出來力挺我，來幫我加油是非常感動的」。

雞排妹駁斥在炒新聞。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

雞排妹表示，這份勇敢很辛苦，而她會把有相同經驗的被害者私訊給她的遭遇截圖，並分享到IG限時動態以及精選動態，要為受害者發聲。雞排妹無懼未來在演藝圈恐怕會沒工作「我無所謂，我很幸運我有選擇」。

至於雞排妹遭質疑不提告是在炒新聞，對此，雞排妹則動怒說：「在台灣如果妳被騷擾了，說出你不舒服，你就會這樣被對待，說真的就算我告贏了，甚至我自殺了，不相信我的人就是不相信我」，語氣相當不滿。

雞排妹也強調，表示自己不需要去炒新聞「是新聞需要我耶」，同時，雞排妹也放話說：「以後不要報導我，我都無所謂」，最後，雞排妹表示，只希望加害者不要猖狂，受害者減少被騷擾的機率，並感嘆兩性平權還有進步的空間。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)