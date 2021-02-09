今（9）天是年前最後一天上班日，有些民眾會多請一天假，讓年假提早開始。對此，一名網友就PO文抱怨，表示明明還有很多待辦事項，今天到公司卻發現全公司同事都請假，只有他跟老闆上班。文章引起熱烈討論，還有網友笑稱「信不信等等老闆也跑了」。

一名網友在PTT八卦板以標題「今天公司只來兩個人？」發文，表示雖然今天是年前最後一天上班，公司還是會有客人打電話來下訂過年後的訂單，下班前也需要大掃除。沒想到今天到公司才發現只有他和老闆來上班，氣得直呼「現在的人都這麼沒有責任感嗎？而且要請假不會先說？剩下我跟老闆相看兩不厭」。

文章曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言，「你不是也在上PTT？乾脆請假好了」、「幫QQ可能還要幫老闆想中餐」、「信不信等等老闆也跑了，然後交代你要把公司掃乾淨」、「打遊戲到下班阿」、「被排擠，可憐」。也有不少人安慰原PO，「我們全到，你就知道大家多怕老闆」、「我們公司剩3個，大掃除還要自備工具欸」、「最後一天，在辦公室沒人管也不錯啊」。

但有網友就指出，危機就是轉機，雖然只有他上班，但也是巴結老闆的好機會，「要升官發財就拚這次了，咬咬牙就過了」、「你今天可以和老闆的感情大進步耶，兩人獨處」、「好機會，跟老闆說你不想努力了」。

(中時新聞網)