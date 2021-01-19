國家政策研究基金會。(黃福其攝)

春節即將到來，但國內新冠肺炎疫情擴大，防疫旅館難求，國民黨智庫「國家政策研究基金會」為協助民眾找到防疫旅館，精心整理防疫旅宿資訊，供民眾參考運用，並建議民進黨政府可採分區聯盟方式，分北中南東四區域，以區域中的相鄰縣市，採相互支援方式，為國人返台過年或商務、旅遊提供隔離入住旅宿，與交通運送服務。

智庫副執行長兼發言人黃心華表示，為因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心祭出檢疫措施升級規定，要求入境者以防疫旅館、集中檢疫所作為主要檢疫場所。不過，新制在15日上路的第一天，就有預訂集中檢疫所的旅客入境後，才被告知疫情指揮中心分配房數少於當日入境的人數，被迫滯留在機場。

他說，雖說疫情指揮中心已釋出集中檢疫所房間，並請觀光局協助規劃防疫旅館地圖。然而據了解春節前的高峰期，空房剩不到4成，加上防疫旅館數量最多的台北市及高雄市，出現特定期間限定市民申請入住，這種畫地自限的作法，增加不少安排返鄉團聚者的困擾。再者，部分縣市網頁資訊不足或無線上申請管道，以致旅外國人僅能撥打國際電話或是透過親友幫忙聯繫區公所，再再增加民眾負擔。

國民黨智庫在永續發展組召集人前立委陳宜民的規劃下，蒐集防疫旅宿資訊，公布在智庫網站首頁點選「防疫旅館哪裡找？」（圖/國民黨智庫提供）

黃心華說，智庫在永續發展組召集人前立委陳宜民的規劃下，蒐集防疫旅宿資訊在智庫網站首頁點選「防疫旅館哪裡找？」 (http：／／www.npf.org.tw／8／23581)，內容將定期更新，提供有需要的民眾申請入住查詢，並建議蔡政府可採分區聯盟方式，分北中南東四區域，以區域中之相鄰縣市，採相互支援的方式，為國人返台過年或商務、旅遊提供隔離入住旅宿，與交通運送服務。

黃心華也說，國家政策研究基金會另將持續針對COVID-19疫情辦理座談，除了告訴大家如何與病毒共存，同時就民眾關注的防疫議題，包括：疫苗採購、怎樣防杜社區感染，如何超前部署電子疫苗護照等，都會以直播的方式和大家分享訊息。

(中時 )