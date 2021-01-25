衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚感染事件，擴大回溯接觸者並居家隔離，正逢春節歸國潮，指揮中心評估1月27日將達高峰，上看5萬人要檢疫，檢疫量能吃緊但不會不足。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，昨天已宣布針對桃園醫院擴大回溯3大類相關接觸者，包括出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，應居家隔離14天，截至24日統計，總計約2265人。

桃園醫院的院內群聚感染擴散到家戶及社區，導致居家隔離人數大增，由於春節將至，近期入境人數也增加，讓檢疫量能受考驗，外界關心檢疫所是否足夠。

陳時中表示，為因應國外入境者的突發狀況，集中檢疫所的量能都有保留，防疫旅館於1月22日還剩7000多間房間，這兩天消耗掉3000、4000間；去年最高檢疫人數於3月28日達5.2萬人，近期預估高峰會落在1月27日，約接近5萬人，但仍在秋冬專案防疫規劃的預估數字內，量能很吃緊，要適度調配，但不會不足。

陳時中指出，由於出院病人都已回家，同住家人皆處在共同風險中，如再往外區隔，可能增加社區風險，因此以戶為單位隔離，如家裡不符合隔離條件，也可到防疫旅館或集中檢疫所。

(中央社)