面對新冠肺炎疫情升溫，國民黨主席江啟臣發起「風雨同行」特效框挺防疫英雄。（擷自江啟臣臉書）

風雨同行！國民黨挺防疫英雄！防疫形同作戰，面對新冠肺炎疫情升溫，國民黨主席江啟臣今晚在臉書PO文，邀請大家一起換上挺防疫英雄深色版特效框和淺色版特效框，獲得網友群起響應，不到半小時即獲近千人按讚。

江啟臣在臉書指出，2020年我們一起挺過疫情，這一次疫情擴大，居家隔離人數可能達到5000人，基於防疫優先，造成民眾的不便，大家辛苦了！2020年靠著全民團結防疫挺過，這一次我們一定能守住！

江啟臣說，同時，也期待民進黨政府能夠周全規劃配套措施，支持地方政府的執行能量，協助落實防疫工作。

居家隔離人數擴大，造成全國軍人、警消、醫護、村里長與所有防疫人員，負擔龐大的工作與心理壓力，每一位在防疫付出的同胞都是我們的防疫英雄，需要全民更多的支持。

江啟臣強調，做好防疫工作，勤洗手、戴口罩，挺防疫英雄，讓我們風雨同行，度過難關！可以與啟臣一起換上臉書特效框，力挺防疫英雄！

(中時 )