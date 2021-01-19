苗栗火車站驚傳乘客拒補票毆打站務員，18日晚間夫妻旅客搭乘火車從桃園抵達苗栗，欲從行李房出去，台鐵站務員見狀告知補上區間車改自強號差價，旅客竟質疑票價太貴拒付差額，並試圖強硬出站，站務員阻擋卻遭毆打，造成站務員頭部多處挫傷，目前因頭痛留院觀察。

台鐵表示，1對夫妻旅客從搭乘141次自強號苗栗下車，欲從行李房出去，56歲李姓站務員見狀，告知旅客從3樓出口出站，旅客便往第1月台南端走去，非往出站方向，基於安全，站務員便上前去詢問是要出站還是要繼續搭車，旅客回應要搭到南勢，值班站長請旅客出示車票，旅客出示後是「桃園-苗栗」的區間車車票，並帶領女性旅客上樓補票，但她卻質疑為何票價那麼貴，拒絕支付136元的差額，經告知為區間車加價自強，旅客卻不服說是從新竹改搭自強。

站務員再次告知補票規定，男旅客上樓後搶走車票並強硬出站，李姓站務員試圖阻擋卻遭動手強推，並拉扯衣物及扣住脖子，鐵路警察獲報趕赴現場，旅客仍持續拳腳相向。

李站務員遭毆打造成左側眼瞼及眼周圍有域鈍傷、左側耳鈍傷、頸部挫傷、右側大腿挫傷，至醫院驗傷後提出傷害告訴。

(中時 )