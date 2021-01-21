據泰晤士報(Times)周四最新出刊消息，在德國的提議下，歐盟可能會禁止所有英國居民進入歐盟國家，並切斷對英國的所有旅客運輸。

歐盟成員國目前可以自由地對於來自變種病毒區域的非歐盟國家，進行旅客的禁入；泰晤士報據瞭解引述了其所見的歐盟草案；泰晤士報還引述外交文件，稱如果英國放棄「泰晤士河的新加坡」計畫(Singapore on the Thames)，歐盟也準備舒緩脫歐後的邊界摩擦。

德國總理在前一日方批評英國的防疫不力，認為防堵疫情為共同的努力，否則德國自身再努力也枉然。

另荷蘭政府在周三首次提出自二戰以來的宵禁，該提案仍需議會通過，預定周四討論。荷蘭周三並率先地禁止從英國和南非的旅客進入荷蘭。

荷蘭總理Rutte表示，做出該決定是很困難的，但英國變種病毒讓政府沒有選擇。而宵禁將從晚間8點半開始，禁止民眾外出，僅能居家，直到清晨；違者處罰95歐元(台幣約3200元)。

荷蘭並要求所有入境國際旅客，除了提出過去72小時檢測陰性證明，必須再提出第二次檢測證明。

荷航KLM對該要求做出回應，從周五起停飛每周270班次的國際長途航班，並減少歐洲線飛往荷蘭的班次。

(時報資訊)