美國總統當選人拜登20日即將就任，英國《經濟學人》副總編輯斯丹迪奇今天表示，拜登在美中關係上，並不打算對中國手下留情。有人認為拜登會停止貿易戰，但事實並非如此，這會迫使很多企業和國家在政治上選邊站。此外，英特爾晶片製造衰落，台積電也會變得更重要。

2021天下經濟論壇冬季場今天在台北君悅酒店舉行，今天以「新境‧新競‧科技＋」為主題，聚焦疫後新常態布建的全新賽局。《經濟學人》每年底都會出版全球大趨勢年度特刊，特刊主編斯丹迪奇今天也在論壇中說明2021年全球重大趨勢。

在美國新任總統議題方面，斯丹迪奇指出，從2020到2021年，世界四大經濟體中，有日本、美國、德國三個主要國家換了新的領導人。當領導階層發生變化時，對地緣政治代表著什麼呢？

他說，拜登就任美國總統後，將努力修復川普過去四年帶來的損害，重建美國和盟友間的溝通橋梁。但在美中關係上，將看到川普到拜登政府的政策連貫性。

斯丹迪奇表示，拜登不打算對中國手下留情，在某些領域，對中國施加的壓力，還會比川普更大，例如人權。「我們可以期待拜登會試圖在國際上建立一個民主國家大聯盟，在貿易和人權上向中國施壓」。但在其他領域，美中可能會合作，例如氣候變遷。

有人認為，拜登會取消所有關稅、停止貿易戰。但他說，事實並非如此，這也會迫使很多企業和國家在政治上選邊站，過去幾年，很多企業已經成為地緣政治衝突的代理戰場，例如華為和中國短影音平台抖音的美國業務TikTok。

斯丹迪奇認為，在拜登上台後，這種趨勢不會消失，這意味著CEO們需要站出來成為政治家，有些CEO精於此道，有些則不太擅長。

對台灣來說，會受到更多國際關注。他說，因為美中競爭讓科技在地緣政治中，變得如此重要。台灣在全球科技產業中扮演關鍵角色，尤其英特爾晶片製造衰落，台積電變得更重要，世界會因此更關心在東亞與台灣發生的事，因為會影響全世界。

(中時 )