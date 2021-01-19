中華職棒大聯盟今（19）日舉行第10、11任會長交接典禮，由原會長吳志揚交棒給新會長、立法院副院長蔡其昌。對於職棒、業餘的種種問題，蔡其昌說今後再無隔閡，沒有高低之分，務必籌組最強的中華隊去打六搶一，進軍東京奧運。

在日趨嚴重的新冠肺炎疫情方面，蔡其昌強調去年防疫有一定的成果，但還有下半場，今年必須配合政府的防疫措施，確保球場和比賽的安全，在一切許可的情況下，再邀請球迷來看球，用力擠爆各球場。

蔡其昌並感謝原任會長吳志揚和秘書長馮勝賢過去數年的努力，以及這次五個球團的全力推舉。他說自己是來做事的，從明天起就要捲起袖子埋頭苦幹。他強調，棒球沒有黨派、不分彼此，在賽場上更是沒有藍綠之分，體育可以跨越一切，棒球魅力也就在此。

蔡其昌（左3）接下中職會長職務，球員代表也到場致賀。（鄭任南攝）

蔡其昌還向在場的政府部門長官喊話，要全力支持棒球產業的發展，尤其財政部、經濟部手上擁有許多資源和法規可運用。也向立法院的立委同仁喊話，懇請儘速通過《運動產業發展條例》修正草案，因為這有利於棒球以及其他體育產業的發展。他還向立法院長游錫堃提出要求，修正法案三讀時他要親自主持。

蔡其昌坦承自己原本是象迷，但從今天起要加入其他球隊的球迷行列，因為已接下會長職務。而副總統賴清德則稱讚吳志揚已經完投勝，也勉勵蔡其昌接下重擔後，能夠勇於面對困難、解決問題，投出兼顧球迷、球員、球團「三贏」的比賽。

前會長吳志揚致詞時則感性回顧兩屆任期內的點點滴滴，有困難、辛苦的一面，也有令人開心的成果。他非常感聯盟員工的努力，尤其去年疫情期間能夠排除萬難，讓賽季領先全球順利開打，並且開放球迷進場觀戰，真的很感激各球團與球員們全力以赴，讓中職在全世界發光發熱。最後終於到了卸下重擔的一刻，除了如釋重負的感覺，還有滿滿的感謝之意。

(中時 )