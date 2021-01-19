在當選總統拜登20日就職前夕，美參議院已有多個委員會提前一天就拜登提名5位閣員召開確認聽證會，其中包括國務卿提名人選布林肯（Antony Blinken），聽證會的焦點預計會包括應對中共威脅等問題為焦點。專家分析稱，如果提名獲得確認，長期擔任拜登外交政策左右手的布林肯將得到白宮的充分信任和支持，成為少見的對美國總統決策產生極大影響的國務卿。

《美國之音》指出，現年58歲的布林肯在外交政策領域擔任過許多職務，包括在歐巴馬執政時期出任常務副國務卿和國家安全副助理等職，外交經驗豐富。但是很少有即將就任的國務卿像布林肯一樣，與他們所要效勞的總統有著長達20年的情誼。

布林肯自2002開始擔任拜登的顧問。在小布希政府執政時期，布林肯是時任德拉瓦州參議員拜登擔任主席的參議院外交關係委員會的助手總管（staff director)。在歐巴馬時期，他曾擔任過時任副總統拜登的國家安全顧問。在2020年總統大選期間，布林肯擔任拜登的競選顧問。

分析人士認為，如果提名得到參議院確認，布林肯與拜登的關係將能讓他在與美國的盟友和對手談判時得到白宮的充分授權支持。預計拜登在執政初期把更多的精力放在應對新冠疫情和恢復經濟等國內議題上，可能依賴其首席外交國安團隊來制定外交政策。

《華爾街日報》報導說，周二參議院外交關係委員會的提名確認聽證會上，布林肯計畫勾勒出美國在全球議題上發揮核心作用，利用聯盟和國際機構來擴大影響力，並推動有利於美國中產階級的外交政策願景。

分析認為，預計布林肯將會在聽證會上被問及來自中共的威脅等各種挑戰。數十年來華盛頓在對中接觸存在共識，認為可讓中國在政治上更加民主和開放，但是現在已經很少有人相信這個共識。布林肯曾表示，中國是挑戰但不應完全脫鉤。他認為兩國在氣候變化、武器管控、疫情等全球議題上有合作的必要性。

報導說，這場聽證會進行的同時，參議院情報、軍事、國土安全和金融委員會還將分別就拜登提名的其他幾位內閣官員舉行聽證會，包括國家情報總監人選海恩斯(Avril Haines)、國防部長人選奧斯丁上將(Lloyd Austin)、國土安全部長人選馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)和財政部長人選耶倫(Janet Yellen)。

(中時新聞網)