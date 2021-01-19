中山高湖口休息站去年10月7日發生喋血案，29歲張姓男子與李姓男子在服務區賣場購物時發生爭吵，隨後在服務區花圃互毆，張男並回車上拿出西瓜刀追砍李男，造成被害人身受重傷，國道楊梅分隊趕到現場逮捕逞凶的張男送辦，新竹地檢署偵查終結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

起訴書指出，張姓男子與兩位林姓友人搭鄭姓男子開的車到湖口服務區，張男在賣場購物時與李姓男子因細故發生言語衝突，2人進而在服務區花圃互毆。

張男落敗後跑回車上拿西瓜刀追砍李男，造成李男左手第四4、5掌骨開放性骨折，併左手第4第5手指動脈、靜脈、神經、肌腱8條完全斷裂，右膝髕骨開放性骨折、右小腿撕裂傷致大量失血等傷害。

目擊者打電話案，李男被救護車送到竹北東元醫院醫急救而未致命。警方據報到場後逮獲張男，並查扣犯案使用的西瓜刀。

張男坦承持西瓜刀朝李男揮砍，但辯稱「我沒有想要殺告訴人，我只是想警告他」等語。檢方偵查後依殺人未遂罪嫌提起公訴。

(中時 )