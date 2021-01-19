日前正值寒流來襲，且不斷下雨，低溫下探至10度以下，新北市海山警分局新海所接獲通報，近8旬的江姓老翁，疑因不熟路況，當日上午10時騎乘機車離家外出後，就未與家人聯繫，經四處打聽找尋，仍一無所獲，家人擔憂老翁的安危，也立即到派出所報案。

警員林洵安調閱監視器，縮小老翁可能行經的範圍與路線，發現老翁疑在漢生西路一帶徘徊，警員林正浩得知後，立即至可能路口找尋，果真於下午4點半左右在板橋區縣民大道與漢生東路口，發生特徵相符之騎士，將其攔下後，比對並確認就是失蹤人口江姓老翁。

因當時天氣寒冷，林員見老翁在低溫寒流中未戴手套，騎乘機車近6小時之久，身上不停顫抖，且神情呆滯，遂先攙扶至路旁，並聯繫巡邏車到場帶回派出所，警方除聯繫家屬，也提供熱呼呼的薑茶及暖暖包，緩和緊張的情緒。

家屬至派出所後，見老翁平安無事並受到妥善照顧，激動向員警表達感謝，原來老翁近年來失智情況日益嚴重，已準備要去申請愛心手鍊，沒想到老翁當日趁著家人沒有注意時，騎乘機車外出，所幸員警及時找到人，未來會再多加留意，避免發生類似情形。

海山警分局長林温柔呼籲，家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，避免單獨外出，必要時在衣物的明顯處留下聯絡方式、隨身攜帶愛心小卡，或是向社會局申請愛心手鍊，讓失智者或年長者走失時，提供警方或相關單位辨識，發揮協尋功效，以利能夠快速聯繫家屬，協助民眾順利返家。

(中時 )