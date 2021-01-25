22日午後，一名80歲老婦人自桃園區國際路二段家中外出買菜，不慎迷路竟徒步行走了十公里來到蘆竹區，體力不支而跌倒在地，員警將老婦人帶至派出所休息並聯繫家屬，兒子聽到警察捎來喜訊，語帶哽咽並火速的趕來接回母親，這場驚魂記就在母子情深中畫下了句點。

蘆竹分局南崁派出所警員章博涵、許芸慈兩人獲報到場後，見一老婦人徬徨佇立於路旁，經了解得知老婦人於午後自桃園區國際路二段家中外出買菜，不慎迷路，走著走著竟從白天走到晚上，來到了蘆竹區長興路二段上，身體早已疲憊不堪而跌倒在路旁，不曉得該怎麼回家，也不記得親人的聯絡方式。員警先將老婦人載至派出所休息並查詢身份，終於聯繫上老婦人的兒子，兒子接到通知表示自己正在桃園分局龍安派出所觀看周邊監視器已多時，並語帶哽咽的說：「找到媽媽了嗎？太好了，我馬上過去接媽媽。」老婦人也在派出所門口不斷張望，期盼兒子的到來，母子情深的一面也讓在場所有人為之動容，最終母子倆終於團聚，兒子也由衷的感謝員警的協助。

蘆竹分局呼籲，家中如有年長者，請多加留心，建議可申請配戴愛心手環，或是將其姓名及聯絡方式縫繡於衣著上。

(中時 )