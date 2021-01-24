老翁停等紅燈遭後方轎車撞上，人車彈飛，機車嚴重受損。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉66歲邱姓老翁24日凌晨3點騎乘摩托車行經公館台6線鶴岡口，停等紅燈時卻遭後方轎車撞飛輾壓，老翁在車下遭拖行10多公尺後才停下來。消防隊員將老翁救出送醫搶救，但仍傷重不治。警方調查，肇事小客車駕駛為42歲李姓女子，抽血酒測值高達每公升1.25毫克，警方將依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

苗栗縣消防局24日獲報趕抵救援，發現老翁卡在車下，立即用油壓壓迫器材將車底騰高，將他拉到長背板送醫，老翁已滿臉鮮血仍有意識，但到院急救後傷重不治。

據了解，老翁在苗栗市南苗市場幫忙雞肉攤販送貨，他當時騎車從公館往苗栗方向，不幸在停等紅燈時罹難，讓家人備感痛心。肇事李女當時則與友人酒後駕車返家，行經同方向疑未注意前方號誌，高速往路口直衝，警方到場酒測，但因太醉測10多次無結果，並以抽血換算酒精值1.25。

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(中時 )