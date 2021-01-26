高雄市鳥松區環湖路1月21日清晨5時40分許，一名49歲鄭姓女子騎自行車時被搶走包包，內有現金新台幣2200元及手機1支。過程中，女子的左膝輕微擦傷，嫌疑人得逞後騎乘機車逃逸。警方循線拘提35歲何姓嫌疑人到案。

高雄市仁武警方調查，鄭女當時騎乘自行車，行經鳥松區環湖路段時，遭何姓嫌疑人尾隨，伺機搶走包包。警方獲報後，仁武分局與高雄市刑大偵七隊組成專案小組查緝。

警方經比對鄭女提供的搶匪特徵，以及擴大調閱監視器畫面，認為何姓嫌疑人涉嫌重大，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，於1月25日到大寮區永芳路一帶，拘提何嫌到案，並查扣作案衣物、鞋子、手機等證物。全案詢後，依搶奪及竊盜罪嫌移送橋檢。

仁武警分局長蔡文峰呼籲，年節將屆，民眾騎乘機車或自行車時，應強化自我防衛意識，絕不可將皮包、財物放置於機車前籃、腳踏板或吊掛於把手、側背，並應隨時提高警覺，以防範歹徒尾隨行搶。

(中時 )