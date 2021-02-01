一名性侵前科犯周姓男子闖入澎湖馬公一間民宅，住在裡面的酒店小姐，剛好洗完澡走出浴室看到後驚聲尖叫，卻被上百公斤的嫌犯掐脖子推倒上床，女子佯稱配合，還邀對方一起洗澡，卸下嫌犯心房，然後趁著外出用餐求救並報警。全案二審審結，依侵入住宅、強制猥褻罪，判刑6年。

判決指出，周姓男子（36歲）體重達百公斤，有妨害性自主、竊盜、強盜等前科，無業。2018年12月間，他見澎湖馬公一處酒店承租的民宅宿舍大門沒鎖，入侵並偷走大門鑰匙。接著周男觀察人員進出作息，在2019年4月某日一早，闖入並走上2樓某房間，開門撞見剛好全裸走出浴室的酒店小姐。

酒店小姐受到驚嚇尖叫，卻遭周男以上百公斤的身材優勢，掐住脖子並壓倒在床上，出手襲胸。被害人為了自保，急中生智，告訴嫌犯「我在酒店上班，你要，我給你」，還說「你身上髒髒的，我們先去洗澡」，2人「共浴」結束後，女子佯稱肚子餓，周男不疑有他，2人出門用餐， 女子趁機向酒店同事求救，報警獲救。

據《聯合新聞網》報導，全案審理時，周男辯稱本來是想偷東西，後來撞見小姐臨時起意，強摸胸部，並聲稱自己有精神疾病。一審認定周姓男子為性侵小姐而闖入，另依醫院鑑定，未達不能辨識行為能力，考量累犯，未全認罪，判處6年徒刑；經上訴後，高等法院高雄分院二審合議庭仍維持6年徒刑。

(中時新聞網)