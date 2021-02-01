李男的摩托車倒地後遭自小客車追撞，嚴重毀損。（民眾提供）

69歲的李姓男子，今天清晨05時25分，騎重機行經南屯區向上路四段向上陸橋04880號燈桿前，撞擊到步行於外側車道推輪椅33歲的行人曹姓男子，造成機車倒地滑行至中間車道，再遭不明車號自小客車撞擊，造成李男手腳受創，自小客車肇事後逃逸，全案正由黎明所及交通分隊處理追緝中。

警方調查，李姓男子今天清晨駕駛普重機，由向上路四段外側車道往環中路四段方向行駛，行至事故地點，撞擊步行於外側車道推著輪椅的行人曹男，造成機車倒地滑行至中間車道，再遭不明車號自小客車撞擊，自小客車肇事後逃逸，由分局黎明所及交通分隊員警到場處理。

警方指出，李男受創後送醫救治，李男左腳、右手受傷，行人曹男未受傷。經檢測李男酒測值為0.00mg／dl。經調閱監視器，發現路口監視器攝影範圍未涵蓋肇事現場，另李男機車未裝設行車攝影設備，爰無關鍵肇事影像。

警方表示，此起車禍肇事原因，疑因李男騎車未注意車前狀態，肇事的自小客車肇事後逃逸，當時曹男於陸橋行走時，有推坐輪椅的曹父，所幸李男機車並未撞擊到輪椅上的曹父，全案正由警方進一步深入調查偵辦中。

(中時 )