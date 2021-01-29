北市20多歲林姓女子，29日11時許騎機車下文林橋時，意外摔車倒地，人被捲入右側行駛的砂石車後輪，遭輾重傷，經緊急搶救後仍宣告不治。

警方初步調查，林女當時騎機車由文林橋東往西方向，下橋時疑為閃避路邊掉落的1個紙箱，不慎打滑摔車，但林女右側當時另有1部行駛中的砂石車，她倒地後被捲入車子後輪，遭車輪輾過重傷。

警方現正對砂石車溫姓駕駛做筆錄，溫的酒測值為0，他表示當時正常行駛，不知道後方有騎士捲入，警方已調閱監視器釐清案情，並追查掉落的紙箱來源。

(中時 )