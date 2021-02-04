離奇車禍！國道一號湖口路段南下84.7公里處，下午6點近7點許，一台機車原因不明闖入國道，在該路段發生車禍後，卻又跑到北上車道，疑似遭後車撞死，當場無呼吸心跳、臟器外露，國道警方已前往處理。此起事故也造成該路段大塞車，時速僅剩20至40公里。

此起事故發生在國道中山高湖口路段，機車騎士先在南下路段發生事故，後卻又跨越護欄闖入北上車道，遭後車撞死。由於事故發生原因正值下班車潮，該路段大塞車。

(中時 )