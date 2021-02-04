國1離奇車禍 機車闖國道擦撞 騎士跨越護欄橫死對向車道 19:492021/02/04 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士疑闖入國道一號湖口路段南下及北上車道，遭車輛撞死。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 離奇車禍！國道一號湖口路段南下84.7公里處，下午6點近7點許，一台機車原因不明闖入國道，在該路段發生車禍後，卻又跑到北上車道，疑似遭後車撞死，當場無呼吸心跳、臟器外露，國道警方已前往處理。此起事故也造成該路段大塞車，時速僅剩20至40公里。 此起事故發生在國道中山高湖口路段，機車騎士先在南下路段發生事故，後卻又跨越護欄闖入北上車道，遭後車撞死。由於事故發生原因正值下班車潮，該路段大塞車。 轎車自撞變形 3對情侶斷頸卡死 司馬庫斯櫻花季規畫總量管制措施 民眾上山賞櫻先上網預約 (中時 ) #遭後車 #路段 #撞死 #湖口路段 #闖入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台江車禍現場成拍照點 家屬招魂 04:102021/02/04 社會新聞 疑視線死角 女駕小貨車遭迴轉車碰撞翻覆 15:392021/02/04 社會 解決單車違停 台大增設捷運站公共單車 17:132021/02/04 生活 轎車國道大林段自撞翻覆 女駕駛卡在車內爆頭亡1死3傷 16:252021/02/04 社會 遞延訂單撐場 1月機車逆勢火 04:102021/02/03 財經要聞 馬路灑滿臭到爆廚餘 騎士輾過狂摔 曝噁照：隔螢幕都有味道 18:322021/02/03 社會 軋車奪3命 競速同負刑責判9年 04:102021/02/03 焦點要聞 家屬招魂、民眾拍照 台南1車6死車禍案發地工廠員工低調 17:572021/02/03 社會 出遊返鄉憂塞車？春節24處易塞路段懶人包一次看 16:012021/02/04 生活 苗栗大湖警分局公布車禍撞擊瞬間 籲用路人小心駕駛 19:162021/02/04 社會 苗栗苑裡社柑3路車禍頻傳 同一排水溝3天竟吞2人 19:432021/02/04 社會 社會熱門新聞 兒跌斷手強索麥當勞7060萬 消防夫妻檔獅子大開口下場曝光 - 社會 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 國1離奇車禍 機車闖國道擦撞 騎士跨越護欄橫死對向車道 - 社會 富王鴨肉即將重開 小老闆提告30名網友：不實指控 - 社會 「不碎龍骨」整條現身火化場 接體員大師兄看了也大驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。