新北市海山警分局自1月28日起至2月3日執行「肇因防制」強化執法專案，共計取締酒後駕車9件、闖紅燈61件、轉彎未依規定224件、行人違規29件、未禮讓行人13件及超速103件。

警方指出，自今年1月1日1月26日止新北市共發生死亡事故16件、17人死亡、8 人受傷，經分析主要肇事原因以未依規定讓車、轉彎未依規定、行人未依規定穿越道路、搶越行人穿越道、未注意車前狀況、機車行駛禁行機車道等項目居多。

新北市海山警分局自1月28日起至2月3日執行「肇因防制」強化執法專案，共計取締酒後駕車9件、闖紅燈61件。（海山警分局提供）

另正值年終歲末，民眾參加尾牙餐敘及春酒宴會機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，為提升見警率，防制事故發生，海山警分局自1月28日起至2月3日止執行為期1周「肇因防制」強化執法專案。

主要針對「轉彎未依規定」、「超速」、「闖紅燈」、「紅燈右轉」、「行人違規」及「酒後駕車」等造成車禍發生較多的違規，強化各項執法作為，如針對易肇事交通違規態樣及路段編排交通稽查勤務提升取締違規強度，並彈性調整測速照相地點等。

海山警分局長李忠萍表示，維護交通安全是所有用路人的責任，交通執法只是一個最後的手段，而開罰單不是從民眾的荷包取錢，最重要的是違規者有沒有記取經驗，確保下次用路都能共同遵守規範，做到行經路口或轉彎時，應減速慢行、尊重「行人路權」。

此外，遵從各項各管制措施指示，確保路口通行安全與順暢，才是防止交通事故發生的良方。除加強執法作為外，海山警分局將持續運用媒體網路、LED跑馬燈及社區治安會議等多元管道宣導交通安全，以建立民眾用路觀念，提升交通安全。

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(中時 )