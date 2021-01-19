桃園市議員王浩宇遭罷免後，台灣基進立委陳柏惟 (3Q哥)也成為被鎖定罷免的目標之一。資深媒體人謝寒冰分析，陳柏惟遭罷免的機率非常高，並指出只要有一個關鍵人物在過程中不斷出力，那陳柏惟幾乎篤定會被罷免。至於這個關鍵人物是誰，謝寒冰直言，就是陳柏惟本人。

台北市議員羅智強18日將前進台中大甲，告訴基進黨立委陳柏惟，「倒宇天光」之後就是「3Q掰掰」，且已有台中在地里長正式響應割萊委行動，要發動罷免萊豬立委陳柏惟。

對於陳柏惟可能遭到罷免，謝寒冰今(19日)在臉書上表示，大家都知道，陳柏惟被罷免掉的機率超級高，但其實有一個關鍵人物，只要他在整個罷免過程當中不斷出力，站上第一線，那麼罷免成功的機率幾乎可以說是百分之百。

謝寒冰也在自己的Youtube直播中揭曉謎底，指陳柏惟本人就是這個關鍵人物，因為他的形象就是關鍵。謝寒冰更指出，之所以會對陳柏惟這麼有信心，是因為看到陳柏惟在王浩宇被罷免成功後這幾天的表現。

至於為何陳柏惟本人會成為罷免的關鍵，謝寒冰直言，因為從王浩宇被罷免之後，看他嚇到的表現，比如去酸孫大千、朱學恒，「去年之前有幾個人知道陳柏惟是什麼咖？不過市議員落選人而以，還好意思去評論別人」。謝寒冰更砲轟陳柏惟是小丑，並指他給羅智強提鞋都不配。

大家都知道，陳柏惟被罷免掉的機率超級高，但其實有一個關鍵人物，只要他在整個罷免過程當中不斷出力，站上第一線，那麼罷免成功的機率幾乎可以說是百分之百～ 由謝寒冰發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)