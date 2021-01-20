部立桃園醫院群聚再度擴大！指揮中心19日一次宣布4人確診，其中更出現家庭群聚，病毒恐已傳進社區。對此，林口長庚醫院副院長邱政洵研判，部桃院內感染已經到達第4波傳播，目前更存在環境感染風險，疫情的確更加嚴峻，必須全力圍堵。

部立桃園醫院驚現首例醫師染疫後，8天已累計9人確診，指揮中心更指出，這波院內感染，除了醫護確診外，更造成家庭群聚，以及一位外籍看護染疫。

首例染疫醫師（案838）感染後，除了造成女友（案839）確診，又將病毒傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856再傳給另一名護理師（案863），如今案863不但將病毒傳給另一名護理師（案868），更害丈夫（案864）和女兒（案865）都確診。而案865又在速食餐廳擔任員工，恐怕已經病毒帶入社區。

部桃群聚個案關聯圖。(指揮中心提供)

根據《ETtoday新聞雲》報導，邱政洵指出，國內去年也曾在3、4月時爆發院內感染，不過和上次相比，由於上次確診者都算在同一圈，只能算一波傳染；然而部桃群聚感染已是第4波傳播，疫情確實更為嚴峻。

邱政洵表示，很重要的一點就在於「環境傳播」。和飛沫傳播不同，環境傳播的病毒無法用口罩阻擋，還可以停留在表面存活數天，沒有好好消毒，一經觸摸就會造成感染。邱政洵坦言，第一波確診醫護的接觸時間已經很難追蹤，現在又造成家庭群聚，等於已經將疫情擴散到社區，不算醫院群聚了。

邱政洵強調，要全面圍堵第4波傳播疫情，為了避免環境感染，建議醫護人員除了戴口罩、觸碰病人前後和觸碰電腦前後都要勤洗手。

(中時新聞網)