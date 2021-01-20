小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(20日）財經重點。

【1】訂單塞爆 日月光急掃機台備戰

上半年半導體封測產能嚴重吃緊，龍頭大廠日月光投控橫掃上千台打線機台，機台設備交期大幅拉長至半年以上，等於上半年打線封裝產能擴增幅度十分有限。由於訂單持續湧入，日月光投控產能滿到下半年，包括華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣塞爆。

【2】台商回流投資 八大行庫貸款逾3,100億

八大行庫對台商回流政策貸款最新統計出爐，截至2020年12月底，八大行庫合計核貸2,488.57億元國發會的政策貸款專案融資，行庫自辦相關台商回流專案累計則核貸641.1億元，合計八大行庫融資給台商回流投資的金額已超過3,100億元。

【3】台積市值日增5,186億 台灣50暴肥

半導體產業成為元月行情主旋律，由台積電、聯電、聯發科、日月光投控組成台股四劍客，資金出現明顯抱團效應，率台灣50成分股市值單日激增7,526億元，將於22日除息的元大台灣50於19日也伴隨台積電齊步登上歷史新高價位。

【4】精測華麗轉身 八千金盤中快閃

台股19日盤中首見「八千金」，昔日股后再展雌風！精測一早攻上1,005元，暌違一年再見千元價位，台股多頭一路向前衝，指數大漲265點收15,877點，再創新猷，百元俱樂部也有227檔寫新高；惟美中不足的是，精測最後收974元上漲15元，與千元擦身而過。

【5】葉倫振經濟 爭取大紓困過關

美國拜登新政府周三走馬上任，準財長葉倫（Janet Yellen）將利用任命聽證會爭取國會對新紓困案的支持。她表示，新政府提出的1.9兆美元紓困案是為了避免美國經濟陷入長期衰退的風險，國會應「展現大作為」來提振經濟復甦。

(中時新聞網)