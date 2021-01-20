高通技術公司推出高通 Snapdragon 870 5G 行動平台，是Snapdragon 865 Plus旗艦行動平台的升級產品，搭載核心時脈速度達3.2 GHz的增強版高通Kryo 585 CPU。全新的Snapdragon 870目的在透過支援超高速體驗的高通Snapdragon Elite Gaming、涵蓋6 GHz以下頻段和毫米波的真正全球5G以及超直觀AI技術，全面提升效能，進而帶來流暢且快速的電競體驗。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「全新Snapdragon 870奠基於Snapdragon 865和865 Plus的成就，專為滿足OEM廠商和行動產業需求而設計，將為包括Motorola、iQOO、OnePlus、 OPPO和小米等重要客戶的一系列旗艦裝置提供支援。」而搭載Snapdragon 870的商用裝置預計將於2021年第1季上市。

針對高通推出Snapdragon 870，摩托羅拉、一加（OnePlus）、OPPO、iQOO、小米等手機品牌都宣布將會導入。Motorola Mobility 總裁Sergio Buniac期待藉由導入全新的Snapdragon 870 5G行動平台，帶來全新且獨特的體驗。一加營運長暨研發部門負責人Kinder Liu表示Snapdragon 870 5G行動平台具備旗艦級的效能和出色的5G連網能力，結合一加獨特的創新技術和優化，讓我們非常期待能為更多用戶提供高速的5G連線速度和超流暢的行動體驗。

OPPO副總裁暨全球銷售總裁吳強則表示：藉由全新Snapdragon 870 5G行動平台提供的卓越效能，OPPO將為全球消費者帶來更多以人為本的產品，滿足消費者對尖端科技的期許。iQOO產品線總經理曾昆鵬表示，iQOO向來致力於滿足用戶對高效能的需求。隨著全新Snapdragon 870 5G行動平台的發布，將在新一代iQOO智慧型手機為用戶提供強大的效能和頂尖的電競體驗。小米Mi智慧手機副總裁暨硬體研發部門總經理張雷表示：未來十年小米將持續與高通技術公司密切合作，受惠於全新Snapdragon 870 5G行動平台的強大效能，將持續打造高階旗艦級裝置，在5G、相機和AI等各方面為全球消費者帶來更多驚喜。

(科技)