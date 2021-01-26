聲音社群 KKBOX 為加速挖掘華語音樂潛力新星，推出全新音樂比賽平台「KKNOW」，以 Live 直播技術為音樂人打造不受區域、國界與時間限制的專屬空間！KKNOＷ 舉辦「TURNTABLE 輪到你了」 官方比賽，第一季賽事自 2020 年 12 月起至 1 月 24 日短短 1 個月，已舉辦超過 90 場比賽、吸引近 1,000 名海內外選手報名參賽！第 1 季前 10 強賽事即將於 1 月 25 日至 2 月 6 日開打，複賽從 10 組中選出前 3 名選手進入決賽，選手將在 3 月 13 日至 3 月 14 日 「KKBOX 催下去音樂節」暝夢舞台上進行最終回賽事，將由評審及觀眾們共同選出第 1 季冠軍選手！

2020年至今，在不明朗的疫情下，取消或延期為數眾多的演唱會、音樂賽事、藝文活動，重創音樂產業發展。KKBOX 認為音樂創作與展現不應被這股看不見盡頭的疫情 所限制，因此自 2020 年初，內部團隊開始著手研發與測試，經過 10 個多月的努力後，推出「不受區域、國界、時間所限制」的線上音樂比賽平台 KKNOW，專注於發掘新世代音樂新星而生的服務。

KKBOX旗下全新音樂比賽平台KKNOW平台特點(1)。（KKBOX提供／黃慧雯台北傳真）

KKBOX旗下全新音樂比賽平台KKNOW平台特點(1)。（KKBOX提供／黃慧雯台北傳真）

KKNOW 產品總監吳俊毅表示，「以直播技術 Live 呈現音樂內容的比賽平台 『KKNOW』，減少通勤移動、人潮群聚等阻礙因素，讓選手只需在自己家裡便能參賽，這會大大增加選手參賽意願。」在賽事中，的確打破了地域與時間的限制，除了有海外選手爭相報名之外，更有選手一邊環島一邊比賽，成功闖入前 10 強！

「民意很重要！」是 KKBOX 多年經營華語音樂市場的寶貴經驗！以往選秀比賽以專業評審為主，即便有引進民眾投票，但也有名額上的限制，電視機外的民眾只能透過螢幕用「觀看方式」參與，無法參與評比，也導致獲得比賽冠軍的選手，出道後不見得能夠真正受到民眾支持。

KKNOW 以直播技術為基礎，打造出適合賽事評比的結構，不只有專業評審，民眾也能給予參賽選手即時的應援，應援的多寡將成為選手積分，以及有實質鼓勵往下步邁進的重要一環。KKNOW 的賽事設計如同實體比賽一樣，會讓所有觀眾與評審在同一個場域中完整看到選手表演，比賽一結束便會馬上計算評審評比與觀眾應援的成績，選手跟觀眾可立刻知道結果，更具公平性！KKNOW 創造選手、評審與觀眾多方深度互動，也讓民意成為推動音樂新秀的力量，全面落實全民評審！KKNOW 團隊也觀察到令人動容的現象，參賽選手們彼此都會互相關注，甚至在對方比賽時間內進直播間給予應援，成為比賽中最美風景！

由 KKNOW 主辦的第 1 季「TURNTABLE 輪到你了」賽事，自 2020 年 12 月起至 1 月 24 日短短 1 個月，已舉辦超過 90 場比賽、吸引近 1,000 名海內外選手報名。初賽分成「情歌製造機」、「這我寫的- 原創歌曲賽」、「Turn起來！饒舌挑戰賽」、「你拿手就ok-自選曲挑戰賽」等十多個多元主題，並且導入「7 成評審評分、3 成觀眾應援」的雙機制。

KKBOX 內容創新研發處資深經理柯亭竹表示，除了選手本身的音樂能力以外，舞台魅力也很重要，因此「TURNTABLE輪到你了」的在初賽期間只開「聲音直播」，讓評審與觀眾完全聚焦於音樂上，複賽才開啟「影像直播」機制，讓評審與觀眾能從更多面向認識選手，選出最有潛力的歌壇新星！

「TURNTABLE輪到你了」目前已經進入 10 強複賽，邀請華語多位實力派創作歌手如李友廷、廖文強、吳柏蒼、RĒD芮德、Chrisflow唐仲彣、Vicky陳忻玥、柯泯薰、知更、Chick en Chicks，以及專業製作人JerryC、Terrytyelee梁永泰、Victor 劉偉德、rgry、Tower da Funkmasta、百罡、陳小律 GreenTed 等人組成評審團，依他們的專業進行評比。評審團表示，現場演唱因為評審無法離開現場，少了許多分心的因素，但若透過手機直播還能緊緊抓住評審的心，表示這位選手真的有過人之處。

「TURNTABLE輪到你了」入圍 10 強的選手有「金大」、「九九Sophie」、「Karin卡林」、「Lah」、「朵兒」、「邵羽 Sawyer」、「hua」、「黃祝賢儒」、「jocelyn_wang_」、「謝祥寅Eric」，複賽賽事即將於 1 月 25 日至 2 月 6 日展開最終爭霸戰，每天晚上 20:00 - 21:30 均有賽事！從 10 組中選出前 3 名選手進入決賽，這 3 組選手將在 3 月 13 日至 3 月 14 日於「KKBOX 催下去音樂節」暝夢舞台上進行最終決賽，將由評審及觀眾們共同選出第 1 季冠軍選手！ 歡迎民眾上線為選手應援加油！

(科技)