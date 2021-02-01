主張精簡設計和環繞立體聲的音響品牌 Aerix 與當代藝術家周世雄日前共同發表了全新All in one音響「Aerix Duet」。Aerix 品牌源自於歐洲，擁有超過三十年以上的Hi-Fi & Hi-End產品經驗，如今則在台推出All In One音響，在與藝術家周世雄聯名的前提下，呈現出不同於其他音響產品的風格，讓音響化身家中的藝術品。

在音響的世界裡，All In One音響漸漸獨領風騷，取代複雜的傳統音響，成為市場的主流。Duet是Aerix團隊策劃已久的作品，汲取簡約設計的精神，將外觀收斂至極簡，同時最大化了音響本該有的功能，如聲音的品質與細節。再加上特別邀請台灣新銳當代藝術家周世雄擔任品牌代言人，以他著名的石油藝術結合音響進行創作，讓視覺藝術和音樂結合，打造出「第一台會發聲的藝術品」！

Aerix 品牌負責人 張門豪（右）與當代藝術家 周世雄。（Aerix 提供／黃慧雯台北傳真）

Duet的產品設計師Jules Parmentier，曾獲iF、德國紅點Red Dot等多項國際知名設計大獎肯定。Duet的外觀呈現出源自歐洲精緻品味的俐落風格，藉由強力的單體垂直驅動向外推動聲波，讓聲音均勻地分佈在360度的環境中，聆聽者在空間的任何角落都能獲致最佳的聆賞效果。此外柔和的點矩陣LED光源，讓聆賞者能夠在不受干擾的情況下體驗音樂。 Duet配置CD、FM或Aux in等音樂播放功能，並且擁有最新發燒Wi-Fi的DTS Play-Fi和藍牙高音質CSR等模組，因此擁有從傳統音源到現代串流音訊的全面播放能力。不但讓您可以選用任何方式聆賞音樂，如Spotify Connect與KKBOX，更能相容於Amazon 的Alexa 語音助理音樂播放。此外，透過APP掌控，還能同時最多一次播放八台Duet產品，或是藉由兩台 Duet 形成獨立分開的左與右聲道系統。

Aerix 品牌名稱源自atmosphere的拉丁語aeris – 因為Aerix的垂直發聲技術，所以將S替換為X，代表上下垂直配置的兩個高規格驅動單體。品牌精神Atmosphere Transformed，象徵能以不同情緒的音樂轉換空間氛圍。為了貫徹此品牌精神，Aerix聲學技術研發出的三種音場模式（Hyper亢奮、Natural原音、Relax輕鬆）。透過不同模式的轉換，創造出新的氛圍，是音樂發燒友可以體驗的新選擇！

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