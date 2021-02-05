華研(8446)1月合併營收0.91億元，年減20.94％。主要適逢國內疫情變化，部分原定1月份的音樂會演出、尾牙活動被迫延期或取消，加上去年同期有林宥嘉演唱會收入基期較高，1月營收因而較去年同期減少。華研表示，第1季是傳統淡季，不過公司運用此期間積極規畫演唱會內容、歌手新作，創造演藝經紀及歌曲授權收入機會。

儘管國內外對於大型公開活動仍有人流及社交距離限制，華研音樂仍然積極規畫大型演唱會巡演，預計下半年在國內會有新的巡迴演唱會開跑。此外，因海外疫情被迫暫緩的林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」仍持續排練，待海外演唱會恢復舉辦，隨時可以啟動巡演。在此之前，公司仍依計畫持續為旗下歌手製作發行新作、規畫演出，累積公司歌曲IP。

華研擁有逾2000首歌曲版權，公司歌曲授權與所有音樂串流服務平台，在付費用戶成長的趨勢下，歌曲版權收入也成公司重要營收來源。在音樂產業環境變化下，華研靈活調整歌曲行銷方式，除了維持一貫的歌曲質量，將更密切與戲劇單位及歌唱綜藝節目合作，增加歌曲曝光度、傳唱度，提升歌手知名度等，發揮歌曲IP價值，創造公司演藝經紀與歌曲授權收入綜效。

(時報資訊)