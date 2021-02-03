《戀愛可以持續到天長地久》登日劇類冠軍。（KKTV提供）

《鬼滅之刃》連續稱霸2年動漫類冠軍。（KKTV提供）

《那個男人的記憶法》登韓劇類冠軍。（KKTV提供）

《想見你》登台劇類冠軍。（KKTV提供）

KKBOX集團旗下串流影劇品牌KKTV根據一整年用戶的觀看紀錄，整理出2020各類型戲劇作品觀看人數最多的「K劇風雲榜」前5名。

日劇由年初狂掃全台少女心的《戀愛可以持續到天長地久》奪冠。接著是堪稱深夜魔法奇蹟的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》則拿下第二名，《半澤直樹》、《極道主夫》、《默默奉獻的灰姑娘藥師》則位居第三、四、五名。

動漫的部分，《鬼滅之刃》一枝獨霸，連2年搶下動漫類熱播排行榜第一名，在K劇大賞拿下最佳動漫的《異種族風俗娘評鑑指南》排名第二，被看好成為下一部鬼滅的《咒術迴戰》排名第三，第四、五名則是《排球少年S4》與《刀劍神域 Alicization War of Underworld》。

韓劇部分以浪愛情喜劇《那個男人的記憶法》、《偶然發現的一天》攻佔冠亞軍，受到許多韓劇迷喜愛的穿越推理類型也上榜：《365：逆轉命運的一年》拿下第三名，《The Game：倒數計時》登上第五名。2018年在韓播出，曾拿下超過30％收視率神作《SKY Castle 天空之城》在2020年同樣歷久不衰，登上韓劇類熱播第四名。

2020台劇神作《想見你》不負眾望成為 KKTV 熱播台劇第一名，BL劇《2020因為愛你》則拿下第二，《俗女養成記》、《我可能不會愛你》與《第一次》則分別為第三、四、五名。

另外，KKTV冬季跟播日劇再追加2部，總共13部日劇，香取慎吾暌違5年歸回黃金檔時段，主演以網路匿名中傷、霸凌事件為主題的刑警劇《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》。以及桐山漣、優太朗雙主演的《青澀吸血鬼的煩惱》設定超新鮮，描述經營深夜咖啡店的2個菜鳥吸血鬼，因為疫情導致總部配給的血液量減少，為了生存，兩人下定決心要成為「真正」的吸血鬼，卻因自身留存人類時候的記憶，以及善良的天性而下不了手，爆發出有趣又可愛的情節。

(中時 )