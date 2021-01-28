BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽今天繼續熱戰，男單世界排名第12的「羽球王子」王子維，挑戰印度前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），雙方大戰三局，王子維19比21、21比9、21比19獲勝，王子維率先在該組搶下2連勝，也是生涯對斯里坎特3連敗後的首勝，稍晚看丹麥安東森（Anders Antonsen）、香港伍家朗比賽結果，就能確定王子維能否今天就確定晉級四強。

這場比賽歷時78分鐘，首局中段王子維雖然曾落後5分，但該局尾聲兩度追到只差1分，不過斯里坎特挺過「羽球王子」的攻勢，先握有一局；次局王子維在5比5平手後打出連下7分的高潮，一舉將分數拉開，並讓斯里坎特這局分數停留在個位數，王子維以12分之差扳回一城。

決勝第3局雙方靠著意志力拉鋸，後段斯里坎特兩次回球出界，讓王子維20比16擁有4個賽末點，雖然斯里坎特韌性十足追回了3分，最終王子維還是順利收下比賽，賽後虛脫地躺在場上一下。

王子維在所屬的B組先兩勝在手領先，就晚上安東森、伍家朗戰果，如果安東森也獲勝，那麼王子維就可以提前確定和安東森攜手晉級四強，明天小組賽最後一戰王子維就和安東森爭分組第一。

(中時 )